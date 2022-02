Rúng động nghi án chồng giết vợ

Tối 12/2, lãnh đạo xã Bồng Khê, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An cho PV Dân trí biết, Ban Công an xã báo có một vụ án mạng xảy ra tại dốc Khe Mét, bản Thanh Đào.

"Hiện vụ việc đang được công an xã và huyện bảo vệ hiện trường, cùng công an tỉnh vào cuộc điều tra nguyên nhân", lãnh đạo xã Bồng Khê cho biết.

Hiện trường vụ án mạng xảy ra tại dốc khe Mét, xã Bồng Khê (Ảnh: MXH).

Nguồn tin cho biết, vào khoảng 17h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm bên vũng máu, tại khu vực dốc khe Mét, bản Thanh Đào, xã Bồng Khê. Nạn nhân được xác định là chị B.T.T. (SN 1986, trú tại bản Kẻ Trai, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông).

Tối cùng ngày, lãnh đạo xã Thạch Ngàn xác nhận thông tin nói trên và cho biết, người chồng của chị T. là V.V.T. (SN 1985) đã dùng súng kíp tự bắn vào đầu, bị thương và đã được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, vợ chồng chị T. trú tại bản Kẻ Trai, xã Thạch Ngàn. Theo người dân bản Kẻ Trai, trưa 12/2, hai vợ chồng dùng xe máy chở nhau đi khỏi nhà, đến chiều thì nghe tin người vợ tử vong, người chồng trở về nhà và tự tử.

Trả lời PV Dân trí tối cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Con Cuông xác nhận vụ việc và cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ án mạng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Con Cuông và Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.