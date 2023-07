Rủ nhau mang xăng đốt 4 máy xúc lật tại cảng Cái Lân

Ngày 13/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an tỉnh Quảng Ninh) đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Quảng Ninh truy tố bị can Nguyễn Văn Huy (35 tuổi, ở Quảng Ninh) và Trần Văn Lương (31 tuổi, ở Nam Định) về tội Hủy hoại tài sản.

Thời điểm bị khởi tố, Huy là Tổ trưởng, Lương là Tổ phó của Tổ bốc xếp hàng hóa tại cảng Cái Lân (Quảng Ninh).

Bị can Huy và Lương (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Quá trình đấu tranh, Huy khai, thời gian gần đây một số công ty tại cảng Cái Lân, trong đó có Công ty cổ phần Hải Phát và Công ty TNHH Trường Lộc đã mua máy xúc lật để tự thực hiện các công việc trước đây hay thuê tổ bốc xếp.

Do các công ty mua máy xúc lật dẫn đến khối lượng công việc của tổ bốc xếp bị giảm đi đáng kể, ảnh hưởng đến tiền lương của những người công nhân trong tổ. Bực tức về việc này, Huy nảy sinh ý định đốt các máy xúc lật và rủ Lương cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Trong 2 ngày 26/2 và 4/3, Nguyễn Văn Huy và Trần Văn Lương mang xăng đốt tổng cộng 4 máy xúc lật của 2 công ty nói trên.

Cơ quan điều tra xác định, Huy là người trực tiếp thực hiện hành vi đốt, còn Lượng làm nhiệm vụ cảnh giới.