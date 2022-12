Rủ bạn gái mới quen trên mạng xã hội về nhà chơi rồi giở trò đồi bại

Đối tượng Nguyễn Văn Nam tại cơ quan điều tra ( Ảnh công an Lào Cai)

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an huyện Văn Bàn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại thôn Ken 2, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, tối ngày 1/12/2022, Công an huyện Văn Bàn nhận được đơn trình báo của chị N.T.A. (sinh năm 2007, có hộ khẩu tại huyện Văn Bàn) về việc bị đối tượng Nguyễn Văn Nam thực hiện hành vi hiếp dâm tại nhà riêng của Nam. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Văn Bàn đã có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin ban đầu và các nhân chứng có mặt.

Ngày 2/12/2022, đối tượng Nguyễn Văn Nam đã tới cơ quan cảnh sát điều tra để đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Được biết, chị N.T.A. và Nguyễn Văn Nam quen nhau qua mạng xã hội, đến ngày 1/12, Nam rủ chị N.T.A. về nhà chơi và nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục nhưng bị chị N.T.A. từ chối. Sau đó, Nguyễn Văn Nam đã khống chế và cố để quan hệ nhưng không được.

Qua công tác điều tra, xác minh vụ việc và lấy lời khai của Nguyễn Văn Nam cùng người bị hại, ngày 9/12, Công an huyện Văn Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.