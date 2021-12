Rao bán súng hơi vì túng tiền tiêu, chưa bán được đã bị phạt 8 triệu đồng

Dân trí Để có tiền tiêu, Đinh Văn Anh đăng lên mạng xã hội rao bán khẩu súng hơi. Chưa bán được súng, Anh đã bị cơ quan chức năng xử phạt, tịch thu khẩu súng và đạn.

Ngày 29/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Nho Quan triệu tập đối tượng Đinh V.A. (SN 1999, trú xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan), để làm rõ về hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bị cấm.

Trước đó, Đinh V.A. sử dụng điện thoại cá nhân truy cập vào tài khoản Facebook "Hoàng Anh Nontops" đăng tải, chia sẻ bài viết lên nhóm Facebook "Chợ Rịa/Nho Quan" với nội dung "Qtam ib" kèm theo hình ảnh khẩu súng hơi nhãn hiệu Airforce của mình, súng không có giấy phép sử dụng.

Đinh V.A. tại buổi làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình).

Cơ quan chức năng xác định, khẩu súng V.A. rao bán là súng săn, loại vũ khí có khả năng sát thương thuộc danh mục bị cấm sử dụng. Quá trình làm việc Đinh V.A. thừa nhận hành vi vi phạm, mục đích quảng cáo, rao bán khẩu súng hơi của mình để lấy tiền trang trải sinh hoạt cá nhân, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ vào Điểm h, Khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ, Cơ quan chức năng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5.000.000 đồng đối với Đinh V.A..

Về việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ không có giấy phép của A., Công an huyện Nho Quan đã tịch thu 01 khẩu súng và 50 viên đạn và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng, theo quy định điểm đ, khoản 3, điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Thái Bá