Ra tù vì tội giết người, lại móc nối bạn tù lập đường dây buôn bán ma túy

Dân trí Được ra tù sau khi thụ án tội giết người, Sơn không trở về quê mà ở lại Thanh Hóa móc nối với bạn tù thành lập đường dây buôn bán, sử dụng ma túy.

Ngày 16/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Triệu Sơn đã phối hợp với Công an xã Thọ Vực vây bắt Nguyễn Thái Sơn (SN 1976, ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) cùng đồng bọn.

Sơn là đối tượng đi tù về tội giết người. Sau khi ra tù, Sơn không về Lạng Sơn mà ở lại Thanh Hóa lôi kéo một số đối tượng nghiện ma túy là bạn tù để buôn bán và tổ chức sử dụng ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Sơn đã di chuyển qua rất nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và thiết lập thành các điểm ma túy phức tạp, tụ tập nhiều đối tượng nghiện ở các địa phương như: Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Triệu Sơn để lập các điểm buôn bán và tổ chức sử dụng ma túy.

Với thủ đoạn hoạt động tinh vi như sử dụng các đối tượng nghiện cảnh giới, giao hàng, nếu phát hiện lực lượng công an tuần tra thì nhanh chóng tiêu hủy, tẩu tán tang vật nên rất khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Triệu Sơn đã phối hợp với Công an xã Thọ Vực "đột kích", bắt quả tang Sơn đang cùng 3 đối tượng khác ở huyện Thọ Xuân gồm: Lê Văn Huấn (SN 1974 ở xã Xuân Sinh); Hoàng Văn Hồng (SN 1976 ở xã Tây Hồ) và Ngô Văn Thảo (SN 1988 ở thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân) đang có hành vi bán ma túy cho các đối tượng nghiện. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình Minh