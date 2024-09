Ra tòa, cả người đưa và người nhận hối lộ đều thay đổi lời khai

Ngày 27/9, Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Văn Quang (62 tuổi, trú thành phố Nha Trang) tội Đưa hối lộ; Huỳnh Trọng Phỷ (40 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa), cán bộ kiểm lâm tội Nhận hối lộ.

Cáo buộc nhận gần 50 triệu đồng

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thị xã Ninh Hòa, tháng 5/2021, ông Quang thuê nhiều người đến khu vực rừng ở xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa) để phát dọn cây bụi, cưa cây rừng, thu gom tàn dư thực vật đốt, múc hồ chứa nước…

Bị cáo Đoàn Văn Quang (trái) và Huỳnh Trọng Phỷ tại tòa (Ảnh: Trung Thi).

Hồ sơ xác định, khu vực trên là rừng tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh phục hồi, thuộc loại rừng sản xuất do nhà nước quản lý.

Ông Huỳnh Trọng Phỷ là công chức kiểm lâm trực thuộc Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa, được phân công phụ trách địa bàn xã Ninh Ích. Quá trình làm việc, ông Phỷ phát hiện khoảng 500m2 đất rừng tại khu vực mình quản lý bị tác động.

Cán bộ kiểm lâm biết diện tích nêu trên do ông Quang thuê người chặt phá, nhưng ông Phỷ cho rằng diện tích rừng bị tác động nhỏ nên không lập biên bản, không tham mưu cho UBND xã Ninh Ích xử lý vi phạm.

Đến ngày 19/1/2022, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa phối hợp với địa phương kiểm tra, phát hiện vụ hủy hoại rừng tại khoảnh đất của ông Quang. Tại hiện trường vụ phá rừng có một máy múc nên lực lượng chức năng tiến hành thu giữ.

Cùng ngày, ông Phỷ và nhiều người khác đến nhà ông Quang đề nghị chủ máy múc đưa phương tiện về trụ sở UBND xã Ninh Ích để tạm giữ.

Chiều hôm sau (20/1/2022), ông Phỷ tiếp tục đến nhà ông Quang nói: "Cái này lớn chuyện rồi đó, bác có mối quan hệ như thế nào, bác chạy lo đi, đằng nào công an cũng vào cuộc".

Quang trả lời "Dù gì là anh em cũng quen biết nhau nên chú có gì giúp đỡ anh".

Sau đó Quang đưa cho cán bộ kiểm lâm 49,7 triệu đồng, với mục đích lo lót để không xử lý hành vi phá rừng và tạo điều kiện để ông này nhận lại xe máy múc. Phỷ nhận số tiền trên rồi ra về.

VKSND cáo buộc, ông Quang và cán bộ kiểm lâm Huỳnh Trọng Phỷ đã có hành vi đưa, nhận hối lộ số tiền gần 50 triệu đồng. Trong đó, ông Quang là người đưa hối lộ, ông Phỷ nhận hối lộ.

Thay đổi lời khai

Tại tòa, bị cáo Quang không đồng ý với cáo trạng truy tố ông tội Nhận hối lộ.

Ông Quang cho rằng đưa 49,7 triệu đồng cho cán bộ kiểm lâm để nhờ vả, nếu ông này bị xử lý phạt hành chính trong vụ việc thu máy múc thì ông Phỷ nộp giúp, chứ không phải đưa hối lộ.

"Tôi đưa chú 50 triệu đồng này nếu tôi bị xử phạt hành chính thì đóng giúp. Thiếu thì báo tôi, còn dư trả lại", ông Quang khai trước tòa.

Trước việc thay đổi lời khai, đại diện VKSND đã công bố bản tự khai của bị cáo Quang, thể hiện nội dung ông này thừa nhận đưa tiền cho cán bộ kiểm lâm nhằm mục đích "lo lót", để không bị cơ quan chức năng xử lý, hoàn trả máy múc.

Trình bày trước tòa, ông Phỷ nói có nhận gần 50 triệu đồng của ông Quang. Tuy nhiên, cán bộ kiểm lâm cũng khẳng định nhận tiền của ông Quang nhằm mục đích đóng giúp các khoản phạt hành chính, nếu như chủ máy múc bị xử phạt.

Ông này cho rằng, việc chủ xe múc đưa tiền, nhờ đóng phạt hành chính là quan hệ dân sự nên đã nhận tiền.

Khai trước tòa, cán bộ kiểm lâm cho biết, sau khi nắm thông tin vụ việc ông Quang hủy hoại rừng sẽ bị xử lý hình sự, không bị phạt hành chính nên vào tháng 4/2022, bị cáo này đã trả tiền lại cho bà C. (vợ ông Quang).

Tại tòa, bà C. cho biết đã nhận 49,7 triệu đồng do ông Phỷ trả. Tuy nhiên, khi nhận tiền từ cán bộ kiểm lâm, bà C. không thông báo cho chồng mình biết.

Trong bản luận tội, đại diện VKSND vẫn giữ quan điểm truy tố 2 bị cáo tội Đưa - Nhận hối lộ như cáo trạng đã nêu; đề nghị Hội đồng xét xử bỏ phần "Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải" trong tình tiết giảm nhẹ hình phạt, bởi tại tòa các bị cáo quanh co, chối tội.

VKSND đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Quang từ 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù tội Đưa hối lộ, bị cáo Phỷ từ 3 đến 4 năm tù tội Nhận hối lộ.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Quang đề nghị tòa trả hồ sơ để làm rõ lại hành vi đưa, nhận hối lộ của 2 bị cáo.

Đại diện VKSND đề nghị tòa bác bỏ yêu cầu của luật sư vì cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo đã thể hiện đầy đủ, khách quan trong hồ sơ vụ án.

Hội đồng xét xử sẽ nghị án, quyết định vào ngày 30/9.