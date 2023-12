Ra quân trấn áp tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Chiều 14/12, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Với mục tiêu "Bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân", từ ngày 15/12, Công an tỉnh Hà Nam huy động tối đa lực lượng, phương tiện, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan "tín dụng đen", lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp và các loại tội phạm khác thường xảy ra trong dịp Tết…

Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (Ảnh: Công an Hà Nam).

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm theo các chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, quá tải, xe khách, xe container… Có phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép.

Phát lệnh tại Lễ ra quân, Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam yêu cầu công an các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu lập thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam phát biểu tại lễ ra quân (Ảnh: Công an Hà Nam).

Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam khẳng định: "Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Ngay sau Lễ ra quân, các lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng trên các tuyến đường chính nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng đợt cao điểm.