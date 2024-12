"Quý bà" cùng 2 người đàn ông điều hành đường dây lô đề gần 150 tỷ đồng

Ngày 25/12, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho hay, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thị Xuân (SN 1975), Hồ Sỹ Dũng (SN 1989) cùng trú tại thị xã Hoàng Mai và Nguyễn Văn Biển (SN 1973), trú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, để điều tra về tội Đánh bạc.

Nhà chức trách xác định, 3 đối tượng trên cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề liên tỉnh với sự tham gia của nhiều chân rết. Đường dây này hình thành từ giữa năm nay, được tổ chức kín kẽ, tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Phạm Thị Xuân được xác định là 1 trong 3 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề (Ảnh: Ngọc Anh).

Sau thời gian dài theo dõi, ngày 17/12, 17 tổ công tác của Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt đột kích vào các điểm ghi số lô, số đề tại thị xã Hoàng Mai và thành phố Hải Phòng, bắt giữ 23 đối tượng.

Ban chuyên án thu giữ 32 điện thoại di động, nhiều sổ sách ghi số lô, đề và 200 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu, cơ quan điều tra chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc qua hình thức ghi số lô, số đề trong ngày 17/12 hơn 600 triệu đồng. Tổng số tiền các con bạc giao dịch qua đường dây này từ khi hình thành đến thời điểm bị triệt phá khoảng 150 tỷ đồng.

Công an thị xã Hoàng Mai đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.