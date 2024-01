Quản lý quán karaoke ở Bình Dương mua bán người

Ngày 12/1, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Công (SN 1969, quê Nghệ An) và Mai Trung Dũng (SN 1980, quê Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi mua, bán người. Riêng Phan Thị Hoài Thương (SN 1997, quê Nghệ An) được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Nguyễn Văn Công (Ảnh: Công an Bình Dương).

Theo điều tra, Thương và Dũng đã tạo các trang Facebook đăng tải thông tin tuyển nhân viên nhằm lừa gạt các thiếu nữ đang cần tìm việc làm.

Thời điểm này, Nguyễn Văn Công là quản lý một quán karaoke tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An (Bình Dương), cần tìm nữ tiếp viên làm việc tại quán.

Vì vậy, Công đã liên hệ với Thương và Dũng để tìm người. Trong tháng 12/2023, Thương và Dũng đã lừa được 3 thiếu nữ, chở đến quán karaoke giao cho Công và được trả 5-8 triệu đồng/người. Số tiền này, Công ghi nợ và trừ vào tiền công của các nữ tiếp viên.

Quá trình điều tra xác định hành vi của nhóm người này có dấu hiệu tội phạm mua bán người.