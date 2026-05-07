Quản lý cửa hàng bị bắt vì tham ô tài sản

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thùy Dương (31 tuổi, trú phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) về tội Tham ô tài sản.

Theo điều tra, Dương là nhân viên hợp đồng của Công ty cổ phần MS, được giao giám sát cửa hàng và quản lý hàng hóa tại cửa hàng M. Ocean City trong Trung tâm thương mại Vincom, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy Dương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan điều tra xác định Dương đã lợi dụng nhiệm vụ được giao cùng sơ hở trong quy trình quản lý để không xuất hóa đơn bán lẻ, không kê khai doanh số trên hệ thống và không chuyển tiền bán hàng về công ty.

Nhà chức trách cáo buộc bị can tự ý bán hàng, chiếm giữ tiền và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Dương đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Vụ án tiếp tục được Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.