"Quái xế" ngang nhiên lái xe máy bằng chân, tay bấm điện thoại

Ngày 6/3, thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị này đã xác minh, làm rõ danh tính "quái xế" lái xe máy bằng chân, tay bấm điện thoại gây xôn xao dư luận.

Đoạn clip "Quái xế" lái xe máy bằng chân, tay bấm điện thoại lan truyền trên mạng xã hội

Trước đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh 2 thanh niên đi xe máy chạy băng băng ngược chiều trên đường. Điều đáng nói, người điều khiển xe máy ngồi ngả về phía sau, tựa vào người ngồi sau, lơ đãng bấm điện thoại trong khi lái xe bằng... chân.

Hành vi này có nguy cơ gây tai nạn cao cho chính bản thân người trên xe cũng như những người tham gia giao thông khác.

2 nam thanh niên đi xe máy chạy ngược chiều trên đường, tài xế còn ngả người về phía sau, dùng chân lái xe còn tay bấm điện thoại (Ảnh cắt từ clip).

Đoạn clip sau khi được đăng tải trên các trang mạng xã hội khiến nhiều người bất bình, đòi hỏi cơ quan chức năng xác minh danh tính nhóm thanh niên ngông cuồng, có hình thức xử lý.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn điều tra, xác minh sự việc. Theo cơ quan công an, 2 "quái xế" trong đoạn clip là Nguyễn Việt Công (SN 2005, trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn) và Phạm Tiến Đạt (SN 2005, trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn).

Nhóm thanh niên bị cơ quan công an triệu tập để xử lý hành vi vi phạm (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Clip này do Lê Duy (SN 2005, trú tại thị xã Ba Đồn) quay lại và đăng trên Facebook cá nhân. Sau đó, người này đã xóa bài viết nhưng clip đã được chia sẻ và phát tán rộng rãi. Lực lượng CSGT đã mời các đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc và lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính theo quy định.