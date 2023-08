Phú Thọ lập Phòng An ninh mạng - Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Chiều 31/8, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ Công an về tổ chức bộ máy bên trong của Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ giảm 2 đơn vị cấp phòng: Sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và điều chỉnh tên gọi thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Đồng thời, Công an tỉnh Phú Thọ thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang (Ảnh: Trần Hải).

Tại hội nghị, ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, chúc mừng công an tỉnh hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy theo đề án của Bộ Công an.

Ông Quang yêu cầu tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 86/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, khẳng định việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an là phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương.

Việc đó cũng bảo đảm yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an theo hướng "tinh, gọn, mạnh".

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn (đứng giữa) giao nhiệm vụ cho các đơn vị (Ảnh: Trần Hải).

Giao nhiệm vụ cho Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị được kiện toàn, sáp nhập, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, sớm bắt tay vào công việc mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao.