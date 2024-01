Phó trưởng công an xã ở Lào Cai hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ

Ngày 18/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc Phó trưởng Công an xã Tòng Sành, huyện Bát Xát (Lào Cai) hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Cụ thể, chiều 17/1, tổ công tác Công an xã Tòng Sành gồm 4 cán bộ do đại úy Bùi Văn Đức, Phó trưởng Công an xã làm tổ trưởng, tiến hành tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại 2 hộ dân ở thôn Séo Tòng Sành, xã Tòng Sành.

Đại úy Bùi Văn Đức, Phó Trưởng Công an xã Tòng Sành (người đứng giữa) (Ảnh: Công an Lào Cai).

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, tại khu vực lán sử dụng để trông coi nương rẫy của một hộ dân, tổ công tác phát hiện 1 khẩu súng kíp giấu trong bụi cây gần lán. Lúc này, Đại úy Bùi Văn Đức đã trực tiếp thu giữ khẩu súng trên, nhưng không biết bên trong súng có đạn, do sơ suất súng nổ, đã làm Đại úy Đức bị thương tại vùng bụng, ngực.

Đại úy Đức sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai và Bệnh viện 198 Bộ Công an. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên đã tử vong vào lúc 21h50 cùng ngày.

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Đại úy Bùi Văn Đức hy sinh là sự mất mát lớn đối với lực lượng Công an nhân dân và Công an tỉnh Lào Cai, với đồng đội và người thân.