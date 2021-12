Phạt nặng nhóm thanh thiếu niên bốc đầu xe máy đi một bánh

Dân trí Cơ quan công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt 4 thanh niên dưới 18 tuổi điều khiển xe máy bằng một bánh, không mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu… số tiền gần 10 triệu đồng.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, Công an huyện Thanh Sơn vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 cá nhân gồm: H.N.S, H.A.T, H.M.H, H.V.D về các hành vi điều khiển xe mô tô bằng một bánh đối với xe 2 bánh, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Do các trường hợp trên đều dưới 18 tuổi nên tổng mức xử phạt cho các hành vi là trên 9,57 triệu đồng.

4 thanh niên dưới 18 tuổi bị xử phạt gần 10 triệu đồng vì bốc đầu, điều khiển xe máy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm (Ảnh: Nguyễn Chung).

Trước đó, Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an huyện Thanh Sơn trong quá trình phối hợp tuần tra với Công an xã Thục Luyện đã phát hiện một số thanh niên có hành vi bốc đầu xe. Ngay khi thấy lực lượng công an, 4 trường hợp trên đã quay đầu xe tăng ga bỏ chạy.

Tổ công tác đã triển khai các biện pháp chốt chặn, đồng thời tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua đó, người điều khiển phương tiện là H.N.S (sinh năm 2005) ở xóm Thanh Phú, xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. H.A.T (sinh năm 2005) ở xóm Vùng, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn ngồi sau xe đã sử dụng điện thoại thông minh để ghi hình quá trình bốc đầu xe của các đối tượng trong nhóm.

Trích xuất dữ liệu trong máy điện thoại của T., công an đã thu được một số clip ghi hình 2 nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy khi lưu thông trên đường nên đã mời tới trụ sở để làm rõ vi phạm.

Thế Kha