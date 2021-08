Nhóm thiếu niên bốc đầu xe máy rồi tông thẳng vào cảnh sát

Dân trí Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) vừa ra quyết định xử phạt 4 thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, bốc đầu xe máy, rồi tông thẳng vào cảnh sát.

Hai thiếu niên Phạm Anh T. và Đặng Văn P. được đưa về Công an thị trấn Phố Lu để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm (Ảnh: Công an Lào Cai).

Ngày 26/8, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an thị trấn Phố Lu phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Bảo Thắng vừa lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt nhóm thanh thiếu niên gây mất an toàn giao thông tại thị trấn Phố Lu.

Cụ thể, vào khoảng 13h ngày 24/8, Công an thị trấn Phố Lu nhận được thông tin về việc một số thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, bốc đầu xe máy, gây mất an ninh trật tự tại khu vực sân vận động thị trấn Phố Lu, nên đã cử tổ công tác xuống địa bàn xác minh làm rõ.

Tại sân vận động thị trấn Phố Lu, tổ công tác phát hiện 2 thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe máy. Ngoài ra, có 2 người khác khác đang cổ vũ và ghi lại video, hình ảnh bằng điện thoại cá nhân. Khi thấy tổ công tác, một người phóng xe máy bỏ chạy, 3 người còn lại bị khống chế và đưa về trụ sở Công an thị trấn Phố Lu để điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của thanh thiếu niên và người nhà thiếu niên bỏ trốn (Ảnh: Công an Lào Cai).

Quá trình đấu tranh, Công an thị trấn Phố Lu xác định 2 thiếu niên có hành vi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy không gương, bốc đầu là Bàn Huy M. và Đặng Văn P. (cả 2 cùng sinh năm 2005, đều trú tại thôn Làng My, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng). Sau khi đâm xe vào tổ công tác, đối tượng Bàn Huy M. đã bỏ trốn.

Hai thanh thiếu niên quay video, cổ vũ là Phạm Anh T. (sinh năm 2005, trú tại thôn Làng Bạc) và Hoàng H. (sinh năm 2001, trú tại thôn Làng My, cùng ở xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng).

Tại cơ quan công an, các thanh thiếu niên đã khai nhận về hành vi không đội mũ bảo hiểm, tụ tập, điều khiển xe không gương, không giấy tờ hợp lệ, bốc đầu xe gây mất an toàn giao thông, đồng thời giao nộp toàn bộ video ghi lại các hành vi trên cho cơ quan công an.

Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Bảo Thắng đã lập biên bản vi phạm, và ra quyết định xử phạt các thanh thiếu niên theo quy định của pháp luật.

Văn Yên