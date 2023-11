Phát hiện tài xế xe khách vận chuyển 19.200 điếu thuốc lá điện tử

Ngày 24/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đêm 23/11, trong quá trình tuần tra tại quốc lộ 6, Công an huyện Mai Sơn phối hợp với Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh đã dừng, kiểm tra và phát hiện ô tô khách mang BKS 27F-000.90 đi tuyến Điện Biên - Hà Nội, có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Tài xế N. cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, tài xế xe khách là Đặng Văn N. (SN 1980, quê Thái Bình), cùng 2 phụ xe là Nguyễn Ngọc C. (SN 1986) và Lò Văn Quỳnh (SN 1989, cùng ở Điện Biên). Trên xe khách, cảnh sát phát hiện 70 hộp cát tông chứa 19.200 điếu thuốc lá điện tử.

Đặng Văn N. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi tổ công tác yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên, thì tài xế N. không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì, đồng thời khai nhận vận chuyển cho một người khác với giá 30.000 đồng/hộp, đang trong quá trình trả khách tại TK2, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn thì bị cảnh sát phát hiện, thu giữ.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.