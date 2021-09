Phát hiện hơn 150 khúc gỗ bất hợp pháp trong nhà nhân viên quản lý rừng

Dân trí Qua nguồn tin của người dân, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hơn 150 khúc gỗ rừng bất hợp pháp tại nhà của một nhân viên Ban quản lý rừng Sơn Hòa.

Chiều 29/9, ông Tạ Ngọc Khánh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa (Phú Yên) - cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên phát hiện và tạm giữ 155 khúc gỗ (khoảng 5,45 m3) bất hợp pháp cất giấu tại nhà riêng của ông Nguyễn Canh Tuất - nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa.

Số gỗ bất hợp pháp được phát hiện tại nhà ông Tuất (Ảnh: Hội Văn).

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tuất không chứng minh được nguồn gốc toàn bộ số gỗ nêu trên, nên tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ và tiếp tục điều tra vụ việc.

Trước đó, Công an tỉnh Phú Yên đã nhận được tin tố giác tội phạm về vụ việc ông Tuất cất giấu gỗ bất hợp pháp.

Ông Tuất là nhân viên Trạm quản lý bảo vệ rừng Sơn Hội (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa), có liên quan đến trách nhiệm trong vụ phá rừng ở Tiểu khu 162 (xã Sơn Hội) đang được Công an tỉnh Phú Yên điều tra.

Từ căn cứ trên, ngay sau khi thẩm tra nguồn tin, tổ công tác đề nghị Hạt kiểm lâm và Công an huyện Sơn Hòa phối hợp kiểm tra hành chính nhà riêng của ông Tuất, từ đó phát hiện số gỗ trên.

Như Dân trí đã phản ánh, thời gian gần đây tại huyện Sơn Hòa xảy ra nhiều vụ phá rừng với quy mô lớn. Sau khi báo chí phản ánh, địa phương đã khởi tố vụ án "Hủy hoại rừng" .

Nhiều diện tích rừng ở huyện Sơn Hòa bị tàn phá.

Sau đó, Công an Phú Yên đã khởi tố 4 bị can gồm: Phạm Văn Anh (sinh năm (SN) 1980), Phạm Văn Thành (SN 1987) cùng trú xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Trần Văn Kin (SN 1974) và Trần Quốc An (SN 1979) cùng trú xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, Phú Yên, về tội "hủy hoại rừng".

Trung Thi