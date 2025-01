Phát hiện hành khách đi máy bay giấu ma túy trong túi quần

Ngày 10/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng công an các quận, huyện của TP Hải Phòng, từ ngày 5 đến 7/1 đã phá 1 chuyên án, bắt giữ 13 đối tượng liên quan đến ma túy.

Cụ thể, ngày 6 và 7/1, Công an TP Thủy Nguyên và Công an quận Hải An, Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Dương Kinh của TP Hải Phòng đã phá 10 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 10 đối tượng.

Lực lượng chức năng lưu giữ tang vật tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng trong ngày 7/1, tại tổ Hà Đỗ 1, Hồng Phong, quận An Dương (Hải Phòng), công an quận này phá chuyên án đấu tranh với tội phạm có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 2 đối tượng.

Đáng chú ý, lúc 22h5 ngày 5/1, tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng), lực lượng an ninh sân bay phát hiện Vũ Hà Long (31 tuổi, ở Quảng Ninh) có hành vi tàng trữ 1,62gam ketamin trong túi quần.

Long là hành khách đi chuyến bay VJ1283 chặng Hải Phòng - TPHCM, bay cùng ngày.

Công an quận Hải An (Hải Phòng) đã bắt giữ Vũ Hà Long để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.