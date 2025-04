Phát hiện gần 25kg ma túy và 1 khẩu súng tại căn hộ của cô gái ở Bình Dương

Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép ma túy, thu giữ gần 25kg ma túy và 1 khẩu súng, cùng nhiều tang vật khác.

Đào Thị Như Quỳnh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an tỉnh Bình Dương, qua công tác nắm tình hình ở địa bàn, công an phát hiện Đào Thị Như Quỳnh (SN 1997, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) thuê các căn hộ chung cư, nhà ở... tại Bình Dương để hoạt động cất giữ ma túy số lượng lớn.

Sau đó, Quỳnh phân chia ma túy để bán lại cho nhiều người thông qua các ứng dụng giao hàng nhanh. Đến ngày 15/4, ban chuyên án bắt quả tang Quỳnh đang giao ma túy cho tài xế xe ôm dịch vụ giao hàng nhanh, thu giữ khoảng 200gr ma túy và 50 viên thuốc lắc.

Số ma túy công an thu giữ tại căn hộ Quỳnh thuê (Ảnh: Công an cung cấp).

Khám xét khẩn cấp các căn hộ chung cư, nhà ở mà Quỳnh thuê ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), ban chuyên án thu giữ tổng cộng gần 25kg ma túy các loại, 1 khẩu súng ngắn và 10 viên đạn, cùng nhiều tang vật khác.

Qua làm việc, Quỳnh khai nhận bản thân bắt đầu hoạt động mua bán ma túy ở TPHCM từ đầu tháng 2. Đến tháng 3, Quỳnh đến Bình Dương thuê căn hộ chung cư và tiếp tục mua bán ma túy thông qua các ứng dụng mạng xã hội.