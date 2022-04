Phát hiện 2 ô tô chở 1.800 chai rượu ngoại "lậu" trị giá gần một tỷ đồng

Trước đó, vào chiều 16/4, trên tuyến đường ven biển thuộc thôn Cang Gián (xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra 2 ô tô, phát hiện trên xe chứa lượng lớn rượu ngoại.

Toàn bộ tang vật là lô rượu ngoại nhập lậu bị thu giữ (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Cụ thể, khi lực lượng chức năng kiểm tra ô tô biển kiểm soát 74D-000.19, do Trần Thiên Nam Kha (30 tuổi, trú tại khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển và ô tô biển kiểm soát 29H-019.88, do Trần Quốc Cường (29 tuổi, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) điều khiển, phát hiện gần 1.800 chai rượu ngoại.

Theo cơ quan công an, tổng trị giá của số rượu ngoại được phát hiện gần một tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.