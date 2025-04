Phạm nhân trốn trại viện lý do vợ có đơn ly hôn, mẹ bị tai biến nhẹ

Ngày 3/4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, sau hơn 30 giờ trốn khỏi trại giam Thanh Lâm, khoảng 20h30 ngày 2/4, phạm nhân Dương Hữu Huy (SN 1995, quê ở xóm Phúc Thành, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang di chuyển ra đường mòn Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 1/4, trong khi đang lao động ở khu vực thuộc phân trại số 4 Trại giam Thanh Lâm (đóng trên địa bàn xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa), Dương Hữu Huy bỏ trốn khỏi hiện trường lao động.

Phạm nhân Dương Hữu Huy khai báo với các cơ quan chức năng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám thị Trại giam Thanh Lâm tập trung lực lượng, triển khai phương án bảo vệ trại, đồng thời phối hợp với Công an xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bố trí các chốt chặn tại các điểm xung yếu và phát động quần chúng nhân dân cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Trong quá trình truy bắt đối tượng trốn trại, do địa bàn rộng, nhiều đồi núi nên Trại giam Thanh Lâm đã đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa huy động 3 chó nghiệp vụ cùng cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh phối hợp truy bắt.

Với sự truy bắt gắt gao của các lực lượng, đến 20h30 ngày 2/4 phạm nhân Dương Hữu Huy đã bị bắt giữ khi đang đi ra đường mòn Hồ Chí Minh cách cổng của phân trại số 4 khoảng 2km.

Tại cơ quan công an, phạm nhân Dương Hữu Huy khai nhận do tâm lý bất an khi trước đó vợ phạm nhân có đơn ly hôn, gần đây lại biết tin mẹ bị tai biến nhẹ nên bột phát trốn trại về nhà thăm mẹ và con.