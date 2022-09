Phá trường gà ven rừng đước Cần Giờ

Ngày 6/9, Công an huyện Cần Giờ đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tú (34 tuổi), Mai Văn Bon (53 tuổi) và Trần Minh Tuấn (49 tuổi, cùng ngụ huyện Cần Giờ) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Công an bắt quả tang hàng chục người tham gia đá gà ăn tiền (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, chiều 2/9, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Giờ bao vây, khống chế hàng chục người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại bãi đất trống ven rừng đước thuộc tổ 1, ấp Tân Điền, xã Lý Nhơn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18 xe máy, gần 350 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu công an xác định, trường gà này do Nguyễn Thanh Tú cầm đầu tổ chức. Ngoài tạm giữ Tú, Bon, Tuấn, công an cho gia đình bảo lãnh 20 người liên quan, xử lý sau.