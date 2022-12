Phá ổ nhóm đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng ở Nghệ An

Ngày 27/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị này đã chủ trì, phối hợp Công an huyện Nghi Lộc và các đơn vị liên quan triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn tại thành phố Vinh và các huyện lận cận.

Lực lượng công an đã bắt 10 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan, bước đầu làm rõ số tiền đánh bạc hơn 100 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc khủng bị bắt (Ảnh: CANA).

Các đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề, với sự tham gia của nhiều đối tượng ở nhiều địa phương, trong đó tập trung tại thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc, do Đinh Thị Chung (SN 1968, trú tại phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An) cầm đầu.

Chung là đối tượng đã có 2 tiền án về tội đánh bạc. Dưới trướng của Chung còn có các đại lý cấp 1, cấp 2 thực hiện các nhiệm vụ nhận số lô, số đề rồi chuyển lên cho Chung quản lý.

Đối tượng Đinh Thị Chung (Ảnh: CANA).

Xác định đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động chuyên nghiệp gây mất an ninh trật tự, với số tiền giao dịch đánh bạc dao động từ 800 triệu đến 1,7 tỷ đồng/ngày, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian điều tra theo dõi, xác định có đủ căn cứ phá án, từ ngày 15 đến ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Nghi Lộc và các đơn vị liên quan triển khai 10 tổ công tác để tiến hành bắt, khám xét đồng loạt nơi ở của 10 đối tượng tại thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc.

Quá trình bắt các đối tượng, công an thu giữ 14 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Ngoài Đinh Thị Chung, 9 đối tượng khác bị cơ quan chức năng bắt giữ gồm: Tăng Ngọc Thịnh (SN 1980), Đậu Ngọc Cường (SN 1976), cùng trú tại thành phố Vinh; Nguyễn Thị Bích (SN 1982), Lê Thị Minh (SN 1986), cùng trú tại huyện Nghi Lộc; Nguyễn Thị Tính (SN 1981), Nguyễn Thị Ngọc Hiền (SN 1969), Lê Thị Mai (SN 1974), Đậu Thị Thúy (SN 1982), cùng trú tại thành phố Vinh và Nguyễn Công Ước (SN 1987), trú tại huyện Nghi Lộc.

Tang vật công an thu giữ (Ảnh: CANA).

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định, để điều hành đường dây đánh bạc, Đinh Thị Chung đã chỉ đạo đại lý cấp dưới lập các tài khoản Telegram, Zalo bằng sim rác rồi nhận, chuyển bảng lô, đề từ người chơi lên cho Chung để tính toán và chi thắng, thua.

Trong thời gian nhận bảng, tính toán kết quả lô đề, đối tượng thường ở trong các căn nhà kiên cố, thiết kế theo kiểu chuồng cọp có nhiều lớp cửa sắt, lắp đặt hệ thống camera giám sát, thường xuyên thay đổi số điện thoại, thay đổi thời gian và phương thức thanh toán nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 110 tỷ đồng. Chỉ riêng trong ngày bị bắt giữ, cơ quan công an đã chứng minh được các đối tượng sử dụng số tiền hơn 900 triệu đồng để đánh bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự các đối tượng và tiếp tục điều tra, mở rộng.