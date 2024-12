Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia

Ngày 19/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng về tội Chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xuyên quốc gia.

Trước đó, Công an huyện Như Xuân nhận được đơn tố giác tội phạm của chị N.T.T., trú xã Hóa Quỳ, về việc chị này bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục đi lao động ở nước ngoài.

Xác định đây là nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp trên không gian mạng, có thủ đoạn tinh vi, bài bản, Công an huyện Như Xuân đã điều tra và triệt xóa ổ nhóm tội phạm.

Giang Đình Lộc (X) và các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Cảnh sát xác định đường dây này do Giang Đình Lộc (SN 1998), Nguyễn Trường Thanh (SN 1989), Phạm Phương Đông (SN 1998), Lê Văn Long (SN 1988), đều trú tỉnh Hải Dương, điều hành.

Từ tháng 5, nhóm các đối tượng trên rủ nhau thuê nhà ở Campuchia để hoạt động lừa đảo.

Chúng mua các số thuê bao rác, sắm thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên "Huỳnh Văn Trung", "Nguyễn Gia Long"; sau đó móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.

Nhóm đối tượng này còn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân tổ chức có uy tín để nhắn tin lừa đảo. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã tiếp cận được hàng trăm người trên cả nước, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ thêm 3 đối tượng: Hoàng Mạnh Linh (SN 1998), Đoàn Xuân Long (SN 1991), cùng trú thành phố Hà Nội; Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991), trú tỉnh Hải Dương.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.