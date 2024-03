Phá đường dây liên tỉnh, thu 18 bánh heroin và hàng chục nghìn viên ma túy

Ngày 2/3, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa chủ trì, phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội bóc gỡ thành công đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 57.546 viên ma túy tổng hợp, 1.993 gram Ketamine, 1.940 gram ma túy đá, 18 bánh heroin và một số vật chứng khác liên quan.

Nguyễn Đình Duy cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, lúc 5h ngày 29/2, tại bến xe Văn La thuộc phường Phú La, quận Hà Đông (Hà Nội), ban chuyên án bắt quả tang Nguyễn Đình Duy (SN 2005, ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) mua bán trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, ngày 29/2 và 1/3, ban chuyên án đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của 3 đối tượng khác, gồm: Quàng Văn Hậu (SN 1990); Quàng Văn Hảo (SN 2007) và Lành Văn Toàn (SN 2007), cùng trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Các đối tượng Nguyễn Đình Duy, Quàng Văn Hậu, Quàng Văn Hảo và Lành Văn Toàn (từ trái sang) (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, sau khi được nhóm đối tượng ở Hà Nội móc nối, chuyển một phần tiền, Quàng Văn Hậu đã vượt biên sang nước ngoài, mua và vận chuyển ma túy qua đường tiểu mạch về địa bàn xã Mường Hung, huyện Sông Mã.

Đối tượng sau đó đóng gói, ngụy trang ma túy thành các thùng hàng, nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Tiếp đến, Hậu đưa ma túy cho đồng bọn vận chuyển ra quốc lộ 4G, gửi xe khách liên tỉnh về Hà Nội tiêu thụ. Trước khi bị bắt, các đối tượng đã mua bán, vận chuyển ma túy trót lọt 3 lần.