Khen thưởng đơn vị phá chuyên án ma túy "khủng" từ nước ngoài về Việt Nam

Ngày 22/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này và lãnh đạo thành phố Thanh Hóa đã trao thưởng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP Thanh Hóa tổng số tiền 130 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá 2 chuyên án vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra làm rõ và khởi tố bị can đối với Bùi Đức Nam (SN 1991), ở phường Đông Tân, TP Thanh Hóa về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 19/9/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Cục Hải quan Thanh Hóa, Cục Hải quan Hà Nội và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội bắt quả tang Bùi Đức Nam đang nhận một thùng hàng từ Công ty chuyển phát nhanh, bên trong có chứa hơn 20kg ma túy được gửi từ nước ngoài qua đường hàng không về Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận để tiêu thụ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho các đơn vị (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngày 19/2, Công an thành phố Thanh Hóa đã tổ chức lực lượng bắt quả tang Lê Hoài Phương (SN 1997), trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 20 bánh heroin và 6.000 viên hồng phiến (tổng trọng lượng gần 8kg ma túy). Mở rộng vụ án, Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Huy (SN 1985), trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Lầu Bá Xềnh (SN 1989), trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và thành phố Thanh Hóa trao thưởng cho các đơn vị (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do Nguyễn Văn Huy cầm đầu. Là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy, do quen biết với một số đối tượng người Lào, Huy đã móc nối với các đối tượng này và một số đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại các tỉnh phía bắc hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về các tỉnh phía bắc tiêu thụ.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP Thanh Hóa trong việc nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ, triệt xóa các đường dây, đối tượng tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy.

Ông Tiến yêu cầu phòng nghiệp vụ, Công an TP Thanh Hóa thời gian tới tiếp tục phát huy kết quả đạt được tăng cường lực lượng, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đồng thời xác định rõ công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy là một quá trình "cam go, bền bỉ, kiên trì, quyết liệt" để đấu tranh mạnh, quyết tâm kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy.