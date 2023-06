"Ông trùm ma túy" dưới vỏ bọc cán bộ thôn

Ông trùm ma túy là phó bí thư chi bộ thôn

Tháng 4/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh Sơn La - Phú Thọ - Tuyên Quang - Lào Cai - Yên Bái.

Nhận định đây là đường dây tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh, quy mô lớn, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác lập chuyên án mang bí số 251M, phối hợp với Bộ Công an và công an các tỉnh để đấu tranh, bóc gỡ.

Chân dung "ông trùm ma túy" Sộng A Tủa và một phần tang vật được thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát cho biết, đối tượng cầm đầu trong đường dây này là Sộng A Tủa (SN 1987, ở tỉnh Sơn La).

Từ nhỏ, Tủa luôn được người dân địa phương đánh giá có nhân thân tốt, chưa từng có bất kỳ điều tiếng gì. Trong quá trình làm cán bộ thôn, Tủa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do đó, không ai nghĩ anh ta lại là ông trùm đứng sau đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định, Tủa là người nhập nguồn ma túy từ Lào về Việt Nam, sau đó bán cho Đào Mạnh Cường (SN 1987, ở tỉnh Phú Thọ).

Đường dây ma túy "chân rết" liên tỉnh

Sau khi mua được ma túy, Cường phân phối cho các đối tượng gồm: Lương Văn Hậu (SN 1978, ở Lào Cai); Nguyễn Thị Thắng (SN 1973, ở tỉnh Yên Bái). Thắng sau đó sẽ mang ma túy về phân phối bán cho Đào Ngọc Quý (SN 1990, ở tỉnh Tuyên Quang), và Quý sẽ phân phối bán lẻ tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đào Mạnh Cường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát cho hay, với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, "ông trùm ma túy" - Sộng A Tủa sống ở vùng sâu, vùng xa, tiếp giáp với biên giới Lào, đường dây ma túy khép kín, việc giao dịch mua bán ma túy thường diễn ra vào ban đêm nên khó phát hiện.

Ngoài ra, các đối tượng trong đường dây đều có nhiều tiền án, tiền sự, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng nếu bị phát hiện bắt giữ. Các đối tượng thường xuyên liên lạc, móc nối với nhau. Khi vận chuyển ma túy, các đối tượng sẽ phân công một người đi trước để làm "tai, mắt".

Dương Đình Anh (SN 1991, ở tỉnh Phú Thọ) đảm nhận vai trò "tai, mắt" trong đường dây ma túy (Ảnh: Công an cung cấp).

Trải qua hơn 6 tháng đấu tranh, tới tháng 10/2022, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bộ Công an, công an các tỉnh lân cận, đồng loạt ra quân triệt phá đường dây ma túy trên.

Kết thúc chuyên án, có 8 đối tượng bị bắt giữ, cảnh sát thu giữ gần 9kg ma túy các loại và nhiều vật chứng liên quan khác.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chuyên án hôm 7/6, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó Cục trưởng C04 ghi nhận và đánh giá cao thành tích của Công an tỉnh Tuyên Quang.

Ghi nhận thành tích đạt được của Công an tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong ban chuyên án.