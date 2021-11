"Ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng mới học đến… lớp 5

Dân trí Theo cơ quan công an, Phạm Công Anh mới chỉ học đến lớp 5 nhưng tự mày mò, tìm hiểu về công nghệ thông tin, tạo lập đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet.

Liên quan đến đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang tạm giữ Phạm Công Anh (SN 1979, trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cùng 13 nghi phạm khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Một trong các đối tượng bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, Phạm Công Anh là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet. Công Anh cùng với 2 "trợ lý" là Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985, cùng trú tại Lạng Sơn) điều hành 42 "đại lý" cấp dưới trong đường dây đánh bạc này.

Hồ sơ của cảnh sát thể hiện, năm 2004, Phạm Công Anh từng bị TAND TP Lạng Sơn tuyên phạt 4 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Đối tượng mới học đến lớp 5 nhưng tự mày mò, tìm hiểu về công nghệ thông tin, từ đó tạo lập đường dây đánh bạc qua mạng internet.

Các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản ảo, dùng chứng minh nhân dân của người khác để thực hiện hành vi phạm tội, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Phạm Công Anh cùng đồng bọn tạo lập website cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: Tiến lên miền nam, Poker, quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá…

Sau khi đăng ký tài khoản trên trang web của các đối tượng, người chơi mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng hoặc liên hệ với 42 đại lý trải khắp các tỉnh thành để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Để lôi kéo người chơi, nhóm của Phạm Công Anh quảng cáo trò chơi rầm rộ trên mạng xã hội facebook, youtube…

Dàn xe sang của các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

"Ông trùm" Phạm Công Anh không thể hiện ra bên ngoài mình là người giàu có. Đối tượng thường thay đổi địa điểm sinh hoạt, di chuyển bằng xe taxi, tránh để lại dấu vết.

Theo Công an huyện Gia Lâm, đây là đường dây đánh bạc quy mô đặc biệt lớn, số tiền giao dịch nhiều nhất trong các chuyên án do đơn vị này triệt phá.

Đáng chú ý, trong vụ án này, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật nhưng không có tiền mặt, chỉ có các thẻ ngân hàng có nhiều tỷ đồng.

Như tin đã đưa, chiều ngày 4/11, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ triển khai 15 tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc (Kiên Giang), Quảng Ninh, Thái Nguyên, là nơi ở của các đối tượng.

Cơ quan công an đã triệu tập, làm việc với 23 đối tượng tại tất cả các địa điểm trên. Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ 4 xe ô tô (trong đó có 2 xe Mercedes Maybach), nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, đến thời điểm bị triệt phá, đường dây đánh bạc này đã giao dịch hơn 14.000 tỷ đồng. Có ngày, người chơi đặt cược tổng số tiền trên 30 tỷ đồng.

Phúc Lâm