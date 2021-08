Ông Tất Thành Cang chấp thuận bán 32 ha đất cho Quốc Cường Gia Lai thế nào?

Dân trí Theo cáo buộc, ông Tất Thành Cang có hành vi chấp thuận cho công ty Tân Thuận chuyển nhượng hơn 32 ha đất tại Nhà Bè cho công ty Quốc Cường Gia Lai gây thiệt hại số tiền 167 tỷ đồng.

Cơ quan an ninh điều tra Công an TPHCM vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bị can Tất Thành Cang (sinh năm 1971, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) và 9 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Tất Thành Cang lại bị đề nghị truy tố.

Theo kết luận điều tra, công ty Tân Thuận là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Tháng 11/2000, công ty Tân Thuận được UBND huyện Nhà Bè giao nhiệm vụ đầu tư, xây dựng dự án Phước Kiển, tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và được Văn phòng Thành ủy chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Hơn 9 năm sau, UBND TPHCM có văn bản chấp thuận địa điểm cho công ty Tân Thuận thực hiện dự án với tổng diện tích là 509.214 m2. Tuy nhiên, hết năm 2013, công ty Tân Thuận mới đền bù được 324.970 m2.

Tháng 8/2016, công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai có văn bản đề nghị hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng toàn bộ dự án.

Căn cứ văn bản của công ty Quốc Cường Gia Lai, ông Trần Công Thiện (tổng giám đốc công ty Tân Thuận) đã chỉ đạo cấp dưới thuê đơn vị thẩm định xác định giá trị lô đất có diện tích 324.970 m2.

Ngày 26/4/2017, ông Thiện ký văn bản kiến nghị Văn Phòng Thành Ủy (chủ sở hữu) chấp thuận chủ trương cho hợp tác với công ty Quốc Cường Gia Lai với lý do muốn tiếp tục triển khai dự án

Tiếp đó, Văn phòng Thành Ủy có các thông báo truyền đạt ý kiến của ông Cang về việc chấp thuận chủ trương cho công ty Tân Thuận chuyển nhượng phần diện tích 324.970 m2 đất đã đền bù tại dự án Phước Kiển.

Ngày 5/6/2017, bị can Thiện và bà Nguyễn Thị Như Loan (đại diện cho công ty Quốc cường Gia Lai ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích 324.970 m2 với giá 1,29 triệu đồng/m2. Theo thỏa thuận thì công ty Tân Thuận đã nhận số tiền 374 tỷ đồng.

Cuối năm 2017, Văn Phòng Thành Ủy có văn bản yêu cầu công ty Tân Thuận tạm dừng hợp đồng chuyển nhượng cho tới khi có chỉ đạo của Thường trực Thành Ủy.

Tiếp đó, Văn Phòng Thành Ủy đề nghị công ty Tân Thuận xem lại mức giá. Từ đề nghị của Thành Ủy, đầu năm 2018, công ty Tân thuận và Quốc Cường Gia Lai ký kết phụ lục điều chỉnh mức giá lên 1,76 triệu đồng/m2.

Giữa năm 2018, Văn phòng Thành ủy lại đề nghị công ty Tân Thuận hủy hợp đồng. Vì vậy, công ty Tân Thuận trả lại số tiền đã nhận.

Cơ quan an ninh điều tra xác định bị can Trần Công Thiện có hành vi tổ chức và thực hiện không đúng quy định về xây dựng giá, gây thất thoát số tiền 167 tỷ đồng.

Về hành vi của ông Cang, nhà chức trách xác định cựu Phó Bí Thư Thành ủy TPHCM đã có hành vi không báo cáo Ban thường vụ, tự ý chấp thuận cho cấp dưới thực hiện chuyển nhượng không đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, thể hiện lỗi cố ý đã gây thiệt hại cho Thành ủy.

Trước đó, ông Cang bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị truy tố về hành vi bán rẻ 9 triệu cổ phần của công ty SADECO gây thất thoát cho Công ty SADECO 1.103 tỷ đồng.

Xuân Duy