Ông Nguyễn Đức Chung nói "chả liên quan gì" đến Công ty Minh Hoa

Phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 2 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội sáng 12/7 tiếp tục với phần xét hỏi.

Trả lời hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Chung thừa nhận đã gọi 3 cuộc điện thoại cho ông Nguyễn Văn Tứ, cựu Giám đốc Sở KH&ĐT, vào chiều 15 và sáng 16/5/2016.

Theo cáo buộc, trong 3 cuộc điện thoại này, ông Chung yêu cầu đình chỉ gói thầu số hóa năm 2016 do Sở KH&ĐT dự kiến mở thầu sáng ngày 16/5/2016.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trình bày tại tòa phúc thẩm (Ảnh: CTV).

Khai về cuộc điện thoại thứ nhất, ông Chung nói, ông đã trao đổi với bị cáo Tứ về việc thành phố đã có chủ trương chưa thực hiện gói thầu số hóa năm 2016. Đối với yêu cầu bổ sung, cập nhật dữ liệu số hóa vào phần mềm đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể đã giao Sở KH&ĐT thực hiện từ trước đó, ông Tứ trả lời chưa nắm được.

Tại cuộc điện thoại thứ 2, cách cuộc đầu khoảng 5-10 phút, ông Chung khai, bị cáo Tứ có nói là đúng 10h ngày mai (16/5/2016) sẽ mở thầu nhưng Sở KH&ĐT vẫn chưa cập nhật "đầu bài" mà Chủ tịch giao.

Với cuộc điện thoại thứ 3 vào sáng ngày 16/5/2016, ông Chung khai, ông Tứ xác nhận chưa bổ sung yêu cầu cập nhật dữ liệu số hóa vào phần mềm đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể; xác nhận biết rõ chủ trương chỉ đạo dừng nhưng đã làm rồi, đã đăng ký mở thầu.

Theo lời bị cáo Chung, một dự án lớn như vậy nhưng chưa được Sở Thông tin và truyền thông thẩm định nên ông yêu cầu phải tìm cách xử lý, đình chỉ.

"Tôi với anh ấy bàn nhau là có 2 cách. Thứ nhất, Sở KH&ĐT cứ mở bình thường, tôi sẽ giao cho một tổ kiểm tra xuống lập biên bản, đề xuất tôi, tôi sẽ ra quyết định hủy các quyết định đó.

Thứ hai, những lần mở thầu báo chí thông tin rất đông, có thể dẫn đến ồn ào không cần thiết. Hai người chúng tôi bàn bạc với nhau, cuối cùng anh ấy nói cứ giao cho họ nghiên cứu, vận dụng xử lý, sau đó báo cáo lại" - bị cáo Chung trình bày.

Theo cựu Chủ tịch Hà Nội, căn cứ để ông đưa ra yêu cầu đình chỉ gói thầu thời điểm đó với ông Tứ là Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trước câu hỏi của chủ tọa về việc gói thầu số hóa trên vi phạm gì mà phải dừng, bị cáo Chung đáp, lãnh đạo Sở KH&ĐT vi phạm, không thực hiện đúng sự chỉ đạo Chính phủ tại Quyết định 714 năm 2015 mà UBND TP Hà Nội đã triển khai; không thực hiện các nội dung thẩm định dự án theo quy định.

Ông Chung nói "chả liên quan gì" đến Công ty Minh Hoa

Trả lời về mối quan hệ với ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy, cựu Chủ tịch Hà Nội nói rằng đó chỉ là mối quan hệ xã hội. Ông chưa từng đến nhà bị can Huy chơi, chưa từng đi ăn uống riêng với nhau.

Theo ông Chung, ông biết đến bị can Huy thời điểm ông làm Giám đốc Công an Hà Nội vì Huy làm một gói thầu cho Công an Hà Nội. Ông chủ Nhật Cường có viết phần mềm quản lý dữ liệu dân cư cho Công an Hà Nội mà không lấy tiền.

Ngoài ra, thời điểm lên làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Chung còn biết Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thuê Công ty Nhật Cường làm 2 phần mềm quản lý giáo dục và tuyển sinh vượt cấp.

Khai trước tòa, cựu Chủ tịch Hà Nội khẳng định "không hề giới thiệu" Công ty Nhật Cường cho thành phố. Theo lời ông Chung, trong một cuộc hội nghị ở quận Nam Từ Liêm, với cương vị Chủ tịch TP, ông đã kết luận chung là đơn vị nào quan tâm thì chủ động liên hệ với các đơn vị làm phần mềm, tuyệt đối chưa bao giờ giới thiệu Công ty Nhật Cường cho ban chỉ đạo công nghệ thông tin của thành phố.

Về thông tin liên quan đến Công ty Minh Hoa do vợ bị cáo làm giám đốc, cựu Chủ tịch Hà Nội khẳng định, ông "chả liên quan gì đến công ty này cả".

Theo cáo buộc, hợp đồng số 06 được ký giữa Công ty Nhật Cường và Công ty Minh Hoa ngày 28/12/2015 (được đưa vào hồ sơ dự thầu của Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh để hợp thức hóa hồ sơ năng lực cho liên danh này) là hợp đồng "khống". Việc này đã giúp liên danh trên dự thầu và trúng thầu.

Trình bày trước tòa, ông Chung cho rằng, HĐXX sơ thẩm đưa hợp đồng số 06 của Công ty Minh Hoa và Công ty Nhật Cường cũng như trách nhiệm của Giám đốc Công ty Minh Hoa ra để nói ông phải chịu trách nhiệm, ông Chung thấy "thế là vi phạm".

"Cá nhân ai vi phạm pháp luật người đó phải chịu trách nhiệm" - cựu Chủ tịch Hà Nội nói.