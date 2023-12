Ông chủ nhà hàng ở TPHCM môi giới mại dâm, thu lời bất chính hơn 40 tỷ đồng

Cảnh sát khám nơi ở của ông chủ nhà hàng môi giới mại dâm

Ngày 30/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp và tạm giữ 7 người, gồm: Zhang Lei (chủ nhà hàng), Đinh Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Quốc Anh, Đỗ Xuân Hoàng, Lê Thị Diễm và Trần Thị Thúy Liễu để điều tra hành vi Môi giới mại dâm.

Hàng chục tỷ đồng được công an tạm giữ từ hoạt động môi giới mại dâm của Zhang Lei (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo nguồn tin do người dân cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) phát hiện nhà hàng Fortune ở đường Trần Hưng Đạo, phường 5 (quận 5) do Zhang Lei (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) làm chủ, tổ chức mại dâm có tính chất phức tạp.

Mỗi ngày, nhà hàng này tiếp hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm với tiếp viên của nhà hàng. Khách đa số là người nước ngoài đến từ Trung Quốc, Malaysia...

Tại cơ sở hoạt động mại dâm này có khoảng 200 tiếp viên nữ phục vụ.

Cơ sở của Zhang Lei núp bóng dưới vỏ bọc nhà hàng kinh doanh ăn uống, karaoke không có giấy phép để môi giới mại dâm cho khách với giá 5 triệu đồng một lần và qua đêm là 12 triệu đồng.

Nhóm môi giới mại dâm tại nhà hàng Fortune bị Công an TPHCM bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 17/12, Phòng PC02 phối hợp Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA08) và Công an quận 5 bất ngờ kiểm tra nhà hàng Fortune. Công phát hiện nhiều tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm cho khách tại một số khách sạn trên địa bàn.

Tiếp tục kiểm tra khách sạn, công an phát hiện thêm 5 cặp nam nữ đang thực hành vi mua bán dâm.

Công an xác định từ tháng 2 đến tháng 12/2023, Zhang Lei đã thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng với số tiền khoảng 44 tỷ đồng. Khám xét nhà riêng của chủ nhà hàng, công an phát hiện hơn 21,5 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giữ Zhang Lei và 6 người khác để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm và tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.