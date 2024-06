Nữ tài xế chưa có bằng lái ô tô khi tông chết 2 mẹ con ở Vũng Tàu

Ngày 29/6, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn do nữ tài xế Trần Thị Thu Thanh (SN 1987, ngụ TP Vũng Tàu) gây ra vào đêm 27/6. Theo xác minh ban đầu, bà Thanh chưa có giấy phép lái ô tô. Xe hơi mà bà Thanh điều khiển gây tai nạn do người đàn ông ngụ TP Vũng Tàu đứng tên.

Trước đó, chiều 28/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nữ tài xế Trần Thị Thu Thanh (37 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Các quyết định liên quan thủ tục tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với bà Trần Thị Thu Thanh cho thấy có nồng độ cồn trong người nữ tài xế. Ở lần kiểm tra thứ nhất bằng máy thổi thì chỉ số nồng độ cồn của nữ tài xế là 0,385mg/l. Lần kiểm tra thứ hai qua lấy máu xét nghiệm thì nồng độ cồn của bà Thanh lên tới 0,503mg/l.

Theo báo cáo của Công an TP Vũng Tàu, khoảng 21h15, bà Thanh lái ô tô 5 chỗ trên đường Nguyễn Văn Trỗi theo hướng ra biển Bãi Trước. Khi đến trước số nhà 101, đường Nguyễn Văn Trỗi, ô tô va chạm với xe chở rác do bà Nguyễn Thị Phương, 44 tuổi, đẩy bộ đi cùng chiều.

Ô tô tiếp tục chạy đến giao lộ Hùng Vương, tông vào xe máy do ông Bùi Xuân Thảo, 44 tuổi, chở theo bé trai 13 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, ô tô lao tới khu vực đèn đỏ trước giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Bà Triệu - Lê Lai - Lê Quý Đôn, va chạm với 2 xe máy chạy cùng chiều.

Sau cú tông, ô tô của bà Thanh cuốn xe máy vào gầm, kéo lê xe hướng về đường Lê Quý Đôn, tiếp tục tông vào xe máy của hai mẹ con bà Phan Thị Sự (73 tuổi) và Lê Thị Như Tiên (43 tuổi) đang chờ đèn đỏ.

Tiếp đó, ô tô đẩy xe máy và nạn nhân dồn lên vỉa hè trước số nhà 38 Lê Quý Đôn, va chạm thêm với một xe máy và ô tô khác đậu trên vỉa hè. Xe gây tai nạn chỉ dừng lại khi tông vào trụ đèn đường.

Vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người tử vong, nhiều người bị thương.