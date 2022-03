Nữ sinh "tung chưởng" hạ gục hai tên cướp điện thoại trên đường

Ngày 1/3, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết đang điều tra vụ cướp tài sản của 2 nữ sinh trên địa bàn. Toàn bộ sự việc được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Nghi phạm là Trần Chí Bảo (27 tuổi, ngụ xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) đã bị bắt giữ. Đối tượng này khai nhận cùng đồng bọn cướp điện thoại của 2 nữ sinh.

Hai học sinh "tung chưởng" đạp ngã xe hai tên cướp rồi hô hoán người dân bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 28/2, em Nguyễn B.N. và Nguyễn T.M.T. (cùng 16 tuổi) - học sinh lớp 11 trường THPT Võ Văn Tần (thị trấn Đức Hòa), trên đường đi học về tới khu vực Cầu Cá thì bất ngờ bị Bảo cùng đồng bọn áp sát từ phía sau, giật điện thoại di động của em M.T. rồi bỏ chạy.

Thấy bạn bị giật điện thoại, B.N. đuổi theo sát hai tên cướp rồi nhanh chân đạp mạnh liên tục vào xe của chúng. Sau cú đạp, xe của hai tên cướp và bị hại đều ngã ra đường.

Hai nữ sinh bị nhiều vết thương ở tay, chân sau cú đạp ngã hai tên cướp.

Vừa đứng dậy, B.N. và M.T. chạy lại phía hai tên cướp giật điện thoại vừa bị mất, hô hoán người dân bắt giữ kẻ gian khi hắn có ý định bỏ chạy.

Sau cú ngã xe, đối tượng Bảo bị thương ở chân, không kịp thoát thân nên người dân giữ được. Đồng phạm của hắn trốn vào khu dân cư gần đó, đang bị lực lượng chức năng truy tìm. Hai học sinh bị nhiều vết thương ở chân, tay.

Đối tượng Trần Chí Bảo bị bắt giữ để điều tra hành vi cướp tài sản.

"Thường ngày cháu rất sợ va chạm mạnh, tính nhút nhát, ít đi ra đường. Vậy mà bạn mất tài sản, nó dám đạp xe của đối tượng, còn gan lỳ quay lại giật cái điện thoại mà tên cướp đang cầm", mẹ em B.N kể lại.

Theo thầy Nguyễn Hữu Đức - chủ nhiệm lớp hai em học sinh, nhà trường đã nắm được thông tin sự việc. Hai học sinh đã xin nghỉ học hôm nay để điều trị vết thương.