Nữ sinh lớp 6 ở Đà Nẵng bị ghép "ảnh nóng", ép đọc truyện đồi trụy

Ngày 9/4, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đang vào cuộc xác minh vụ việc một nữ sinh lớp 6 trên địa bàn bị cắt ghép hình ảnh nóng, ép đọc truyện đồi trụy.

Ông B.C. (trú quận Cẩm Lệ) cũng xác nhận với phóng viên Dân trí, đã có đơn trình báo về việc con gái mình (học lớp 6) bị kẻ xấu cắt ghép khuôn mặt với hình ảnh khỏa thân của người khác, đe dọa sẽ tung lên mạng xã hội.

Nữ sinh ở Đà Nẵng bị kẻ xấu ghép mặt vào "ảnh nóng" (Ảnh minh họa).

Theo đó, một tài khoản mạng xã hội có tên "N.D" đã nhắn tin cho con gái ông, yêu cầu cung cấp địa chỉ email, rồi gửi cho cháu xem một số hình ảnh cắt ghép khuôn mặt mình với thân hình của người lớn (hình khỏa thân).

Người này còn đe dọa sẽ tung những "ảnh nóng" lên mạng nếu cháu không làm theo các yêu cầu. Quá sợ hãi, cháu bé đã nói lại sự việc với bố mẹ và gia đình đã đến trình báo cơ quan công an.

Ngoài việc nhắn tin đe dọa, kẻ xấu còn gửi những link truyện tranh trụy lạc, yêu cầu cháu phải đọc và kể lại cho chúng. Những người này yêu cầu gọi video với mục đích quay lại màn hình.

Khi gia đình trình báo cơ quan công an thì kẻ xấu đã khóa tài khoản mạng xã hội. Công an quận Cẩm Lệ đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an Đà Nẵng xác minh vụ việc.