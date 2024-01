Nữ quái U60 cầm đầu đường dây mua bán hơn 1 tạ ma túy

Trong 2 ngày 15, 16/1, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tập trung làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia do Trần Thị Mậu (56 tuổi, trú thị trấn Đô Lương, Nghệ An) cầm đầu.

Bị cáo Trần Thị Mậu tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Lam).

Đồng phạm với bị cáo Mậu gồm: Nguyễn Sỹ Đức (59 tuổi), Nguyễn Đình Tuấn (51 tuổi), Đậu Thị Tuyết (48 tuổi), Phan Thị Loan (45 tuổi), Lê Thị Hồng (42 tuổi), cùng trú tại huyện Đô Lương; Nguyễn Xuân Dũng (53 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Đình Dùng (39 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang); Phan Thị Thu Hiền (51 tuổi), Cù Hoàng Hưng (48 tuổi), cùng trú thành phố Hà Nội) và Lê Ngọc Tuyến (37 tuổi, trú thành phố Hải Phòng).

Theo cáo buộc của ngành chức năng, Trần Thị Mậu đóng vai trò là người cầm đầu đường dây ma túy này.

Đường dây ma túy xuyên quốc gia do Mậu điều hành được hình thành từ đầu năm 2021. Nguồn cung ma túy cho Mậu là 2 người Lào, không xác định được lai lịch cụ thể.

Khi có khách đặt ma túy, Mậu liên lạc với người Lào, thống nhất giá cả. Người Lào cho đàn em gùi ma túy, vượt biên giới, cắt rừng tập kết tại một địa điểm. Mậu sẽ thuê người đến nhận hàng, vận chuyển vào sâu trong nội địa trước khi giao cho khách.

Quá trình xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã làm rõ, trong vòng gần một năm, Mậu đã chỉ đạo tay chân thực hiện 4 vụ mua bán trái phép chất ma túy, với tổng khối lượng hơn 105kg, trong đó có gần 93kg ma túy đá, 8,3kg heroin và hơn 3,8kg ma túy tổng hợp.

Số tiền lãi hàng tỷ đồng do mua ma túy mà có được, Mậu nướng vào các canh bạc nhằm thỏa mãn thú vui đỏ đen của mình.

Với số lượng ma túy đặc biệt lớn, 9 trong 11 bị cáo trong đường dây này bị đề nghị án tử hình (Ảnh: Hoàng Lam).

Các bị cáo còn lại trong đường dây, tùy theo vị trí, vai trò của mình, đã tham gia mua bán trái phép từ 1kg đến 90kg ma túy các loại.

Phân hóa vai trò, vị trí, khối lượng ma túy tham gia mua bán và nhân thân của các bị cáo trong vụ án, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình đối với các bị cáo: Trần Thị Mậu, Nguyễn Sỹ Đức, Nguyễn Đình Tuấn, Đậu Thị Tuyết, Nguyễn Xuân Dũng, Phan Thị Loan, Lê Thị Hồng, Nguyễn Đăng Dùng và Cù Hoàng Hưng.

Hai bị cáo Phan Thị Thu Hiền và Lê Ngọc Tuyến bị đề nghị mức án tù chung thân.

Tranh luận tại phiên tòa, các bị cáo cho biết bản thân nhận thức được hành vi phạm tội của mình, bày tỏ sự ăn năn hối hận, đồng thời mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội sống, cơ hội sớm trở về phụng dưỡng bố mẹ già, nuôi dạy các con.

Do tính chất phức tạp của vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm quyết định kéo dài thời gian nghị án. Vụ án sẽ được tuyên vào ngày 22/1.