Nữ nhân viên y tế bị bệnh nhân tâm thần đánh tử vong

Chiều 15/8, Công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông bị tâm thần dùng cây gỗ đánh một người phụ nữ tử vong.

Sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên tuyến đường qua thôn 2, xã Đức Chánh. Thời điểm đó, bà Đ.T.T.H. (55 tuổi, nhân viên y tế xã Đức Chánh) đang trên đường về nhà sau khi kết thúc ca trực đêm. Trên đường đi, bà H. bất ngờ bị N.T.S. (46 tuổi) cầm cây gỗ đánh nhiều nhát vào vùng đầu. Vết thương quá nặng khiến bà H. tử vong tại chỗ.

Bà H. bị S. dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu dẫn đến tử vong (Ảnh: Chí Đại).

Được biết, N.T.S. mắc bệnh tâm thần đang được theo dõi, điều trị tại địa phương. Bà H. từng cấp phát thuốc điều trị bệnh cho S.

Nhận tin báo, Công an huyện Mộ Đức đã khống chế, bắt giữ N.T.S. Hiện S. đã được Công an huyện Mộ Đức bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ngãi xử lý theo quy định.