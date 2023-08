Nữ nhân viên bảo vệ 19 tuổi vướng lao lý

Chiều 14/8, Cơ quan cảnh sát điều tra TP Tân An (Long An) quyết định tạm giữ Lê Thị Thanh Mai (19 tuổi, ngụ phường 5, TP Tân An), Nguyễn Thị Kim Ngân (26 tuổi, ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành) và Nguyễn Bảo Trân (23 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Thời điểm bị bắt, Thanh Mai vẫn còn mặc áo bảo vệ cho một cơ sở kinh doanh.

Lê Thị Thanh Mai và Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: Công an cung cấp).

Trưa 11/8, Thanh Mai cùng Kim Ngân tìm nhà bạn ở xã Bình Tâm, TP Tân An để ghé chơi. Lúc chạy xe máy ngang qua một hộ dân ven đường, họ nhìn thấy một xe máy để bên hiên không có người trông.

Cả 2 tìm cách đột nhập lấy xe rồi bỏ trốn.

Ngày hôm sau, Mai và Ngân điện cho thanh niên tên Bảo Trân đề nghị bán xe máy giúp rồi chia đều nhau.

Qua truy xét, phát hiện dấu vết của ba nghi phạm, cảnh sát đã ra lệnh bắt khẩn cấp.