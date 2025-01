Nữ Giám đốc Công ty Angel Lina đổ tội cho người bị cáo gọi là mẹ

Ngày 3/1, phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty Angel Lina và Đất Vàng Hoàng Gia, cùng 8 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã bước vào phần xét hỏi.

Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo buộc, bị cáo Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện ở TPHCM và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn nhà cho khách, qua đó phân thành các nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất trái pháp luật với 592 cá nhân, hiện chiếm đoạt hơn 834,5 tỷ đồng.

Trong đó, bà Phạm Thị Tuyết Nhung chỉ đạo cấp dưới lập các dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, bán nền không có thật, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền 539,9 tỷ đồng. Còn bà Trần Thị Mỹ Hiền cùng đồng phạm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 285 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, người giám hộ cho bà Hiền đã trưng ra quyết định của TAND quận 1 (TPHCM) về việc tuyên bố bà này bị mất năng lực hành vi dân sự từ ngày 11/7/2016.

Do bà Hiền đang điều trị bệnh nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi điều trị xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Tại tòa, bị cáo Nhung cho rằng cáo trạng truy tố mình là có căn cứ nhưng bị cáo phủ nhận vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Bà nói mình làm theo chỉ đạo của Trần Thị Mỹ Hiền, không chiếm đoạt tiền của các bị hại trong vụ án.

Nhung khai gọi bà Hiền là mẹ, trên thương trường giúp đỡ nhau, khi biết thông tin "mẹ" bị tâm thần, bị cáo đã giúp đỡ ký khống 1 loạt hợp đồng chuyển nhượng dự án tại Bình Thuận.

Số tiền thu được từ việc bán các dự án "ma", Nhung khai dùng trả cho môi giới, mua các dự án mới và các chi phí khác phục vụ hoạt động của công ty. Đồng thời, bị cáo nói mình là một nhà đầu tư, bỏ tiền ra để đầu cơ, sinh lợi rồi sẽ chuyển nhượng cho khách hàng.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa, Nhung nói không điều hành các hoạt động tại Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia. Nữ bị cáo khai các hoạt động này do người của bà Hiền chỉ đạo.

Tiếp đó, bị cáo Nhung khai, các bị hại trong vụ án biết rõ pháp lý của các dự án chưa đầy đủ nhưng vẫn ký hợp đồng góp vốn, công ty có các chính sách thu mua lại hoặc ưu đãi khác khi tiếp tục đầu tư. Đồng thời, nữ giám đốc này nói khách hàng mua là những người muốn đầu cơ, không có nhu cầu ở thực tế.

Trước những lời khai của bị cáo, đại diện VKS ngắt lời và nói: "Nếu không có lừa đảo sao chuyển nhượng những bất động sản không phải của mình, thiệt hại của vụ án lên tới hơn 800 tỷ đồng, đây là số tiền đặc biệt lớn".

Phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn.