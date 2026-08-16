Nữ du khách nước ngoài lẻn vào biệt thự trộm đồ hiệu hơn 500 triệu đồng

Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã phối hợp Công an phường Điện Bàn Đông, Công an phường Hải Châu bắt giữ du khách nước ngoài tên Enola Lugai (SN 1987), nghi phạm trộm nhiều tài sản có giá trị lớn.

Ngày 8/8, Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo từ Công an phường Điện Bàn Đông về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một khách sạn đóng trên địa bàn phường. Bị hại là nam du khách nước ngoài 50 tuổi.

Enola Lugai và tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo trình báo, số tài sản bị mất gồm đồng hồ Rolex, túi đeo Louis Vuitton, kính râm Bulgari và túi xách Hapas, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Sau hơn một ngày truy xét nhanh, khoảng 21h30 ngày 9/8, lực lượng công an xác định Enola Lugai đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Yên Bái, phường Hải Châu, là đối tượng nghi vấn, nên đưa về trụ sở để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, Enola Lugai đã thừa nhận hành vi vi phạm. Đối tượng khai nhận trước đó từng nhập cảnh Việt Nam và sinh sống tại khu vực Hội An.

Ngày 29/7, Lugai tiếp tục nhập cảnh đến Đà Nẵng, cư trú tại khu vực bãi biển An Bàng.

Do không có việc làm, không còn tiền chi tiêu, đối tượng nảy sinh ý định đi nhiều nơi tìm tài sản sơ hở để trộm cắp.

Tối 7/8, Lugai đến một khu nghỉ dưỡng tại khối phố Hà My Đông A, phường Điện Bàn Đông tìm tài sản. Khoảng 2h ngày 8/8, đối tượng đi bộ đến khách sạn, vào các villa mở cửa nhiều căn để tìm tài sản.

Quá trình lục soát, Lugai phát hiện villa V67 không khóa cửa, trong phòng khách có 2 túi xách để trên bàn không có người trông coi, nên lấy cả 2 rồi nhanh chóng rời đi.

Sáng cùng ngày, đối tượng đón xe dịch vụ ra khu vực trung tâm Đà Nẵng nhằm lẩn trốn và tìm cách tiêu thụ số tài sản trộm cắp, sau đó bị công an bắt giữ.

Công an đang tạm giữ các tang vật có giá trị mà Lugai đã trộm cắp, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ và xử lý theo quy định pháp luật.