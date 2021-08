Nóng: Bắt 2 nghi phạm cướp xe của nữ lao công ở Hà Nội

Dân trí Trưa 5/8, sau hơn 2 ngày khẩn trương truy xét, cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi phạm trong nhóm cướp tài sản của nữ công nhân môi trường ở Hà Nội.

Nghi phạm Bùi Quý Dương (trái) và Trịnh Minh Hiếu.

Ngày 5/8, Công an thành phố Hà Nội thông tin, sau hơn 2 ngày khẩn trương đấu tranh, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội đã bắt giữ 2 nghi phạm trong nhóm cướp xe máy của nữ công nhân vệ sinh môi trường.

Hai nghi phạm bị bắt giữ là Bùi Quý Dương (SN 2003, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo cơ quan công an, hai nghi phạm Dương và Hiếu bị bắt giữ vào 11h30 hôm nay, ngày 5/8. Cơ quan công an cũng đã thu được tang vật của vụ án.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như tin đã đưa, rạng sáng ngày 3/8, chị Lê Thị Trâm (công nhân tổ môi trường Đại Mỗ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội) trên đường đi thu gom rác trên địa bàn phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm) đã bị 4 nam thanh niên chặn đường đe dọa, cướp xe máy.

Phúc Lâm