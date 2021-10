"Nổ" quen lãnh đạo tỉnh rồi nhận làm sổ đỏ, bằng lái… để chiếm đoạt tiền

Dân trí Nhận có quen biết nhiều lãnh đạo tỉnh, có khả năng làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), giấy phép lái xe... đối tượng đã nhận tiền của nhiều bị hại rồi chiếm đoạt.

Đối tượng Bùi Văn Định tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay, 3/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can trong vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn TP Uông Bí và thị xã Quảng Yên, thuộc tỉnh.

Các bị can gồm: Bùi Văn Định (SN 1960, ở xã Văn Phong, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) và Hà Hữu Minh (SN 1966, ở phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, là giáo viên dạy lái xe của một trường đào tạo nghề).

Theo tài liệu điều tra, vào cuối năm 2019, Bùi Văn Định đi đâu cũng "nổ" có quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ), giấy phép lái xe ô tô và xin việc vào các cơ quan nhà nước.

Tin vào khả năng của Định, đã có tới 10 người "sập bẫy" với tổng số tiền bị Định chiếm đoạt lên tới 1.120.000.000đ (một tỷ một trăm hai mươi triệu đồng).

Chỉ sau khi phát hiện GCNQSDĐ, bằng lái xe, thậm chí giấy chứng nhận kết hôn Định đưa cho là giả những người này trong các ngày từ 25/6 đến ngày 22/7/2020 mới lần lượt làm đơn tố cáo gửi Cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra xác định, do biết địa chỉ trên mạng xã hội "Zalo" làm bìa đỏ giả và giấy phép lái xe giả, nên Định đã tự nhận có khả năng làm thủ tục để xin cấp bìa đỏ và giấy phép lái xe hợp pháp cho các bị hại. Sau khi được tin tưởng giao tiền, Định đã tìm mua 5 bìa đỏ giả, 14 giấy phép lái xe giả và 2 giấy kết hôn giả trên mạng Zalo để giao cho các bị rồi chiếm đoạt số tiền như trên.

Cụ thể, để việc làm giả giấy tờ trót lọt, Định nhờ người liên hệ với đơn vị đo đất đến đo theo yêu cầu. Sau khi nhận tiền của các bị hại, Định đặt mua bìa đỏ giả phù hợp với từng thửa đất thuê, với giá 20.000.000 - 25.000.000 đồng/bìa đỏ và giấy phép lái xe giả với giá 5.000.000 đồng/giấy phép, để bán cho người có nhu cầu.

Tháng 9/2020, tháng 1/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Định tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan Công an, quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ cũng xác định, do tin tưởng Định nên ông Hà Hữu Minh đã đưa số tiền 578 triệu cho Định để nhờ đối tượng này làm bìa đỏ cho hai thửa đất của gia đình tại phường Tân An, thị xã Quảng Yên, xin việc cho cháu gái và làm 4 giấy phép lái xe ôtô.

Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Hữu Minh về tội: "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" với vai trò giúp sức cho Bùi Văn Định.

