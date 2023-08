"Nổ" có thể chạy việc vào ngành công an rồi lừa 300 triệu đồng

Ngày 9/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an TP Sơn La (tỉnh Sơn La) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Ngọc Minh (SN 1988, ở phường Chiềng Sinh, TP Sơn La) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đinh Ngọc Minh thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, từ năm 2016 đến nay, Đinh Ngọc Minh đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có thể xin cho người khác đi học tại Trường Thiếu sinh quân - Bộ Công an, hoặc xin việc làm... để lừa đảo.

Bằng thủ đoạn này, Minh đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại rồi chi tiêu, trả nợ cá nhân.

"Trước mắt, cơ quan công an đã tiếp nhận và làm rõ một trường hợp bị hại, bị đối tượng Minh lừa đảo mất 300 triệu đồng. Sau đó, chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều các trường hợp khác tố cáo đối tượng Minh", vị đại diện Công an TP Sơn La thông tin.

Để làm rõ toàn bộ hành vi của Đinh Ngọc Minh, Công an TP Sơn La thông báo ai là bị hại liên quan đến bị can Đinh Ngọc Minh, liên hệ với Công an TP Sơn La, địa chỉ số 53, đường Tô Hiệu, TP Sơn La để được bảo vệ quyền lợi, số điện thoại liên hệ: 0963.010.734 (Nguyễn Văn Hà, Điều tra viên thụ lý vụ án).