"Nổ" chạy tại ngoại cho giám đốc doanh nghiệp, lừa gần 700 triệu đồng

Ngày 28/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Xuân Bắc (35 tuổi, trú xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/7/2021, ông T.V.B - giám đốc một doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) - bị công an tỉnh này bắt giữ để làm rõ hành vi Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Gần 10 ngày sau, ông B. bị khởi tố, tạm giam để phục vụ điều tra.

Bị cáo Vũ Xuân Bắc tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Lam).

Biết gia đình ông B. có mong muốn xin cho bị can này được tại ngoại, Vũ Xuân Bắc "nổ" có quen biết rộng, có thể giúp được. Bắc ra giá với vợ ông B. 30.000 USD để lo cho ông này tại ngoại.

Đầu tháng 8/2021, thông qua người quen, Bắc kết nối với một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An để nhờ giải quyết cho ông B. được tại ngoại nhưng vị này từ chối. Mặc dù vậy, Bắc vẫn nói với vợ ông B. là "có hi vọng" và nhận 20.000 USD của người phụ nữ này để lo việc.

Sau khi tiêu sạch số tiền trên, Bắc yêu cầu vợ ông B. đưa thêm tiền để cảm ơn người kết nối với lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An.

Ngồi tù vì "nổ" chạy tại ngoại cho giám đốc doanh nghiệp khoáng sản (Video: H. Lam).

Khi phát hiện bị lừa, vợ ông B. yêu cầu Bắc trả lại tiền nhưng không được. Tháng 4, người phụ nữ này đã tố cáo hành vi của Vũ Xuân Bắc tới công an.

Cơ quan chức năng xác định Bắc chiếm đoạt của gia đình bị can B. gần 700 triệu đồng. Sau khi bị bắt giữ, Vũ Xuân Bắc tác động gia đình hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Bắc 9 năm tù.