Nhóm thiếu niên mang hung khí náo loạn đường phố

Dân trí Một nhóm thiếu niên 11 người với tuổi đời chỉ 15, 16 tuổi mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như mác, dao phóng lợn… đi trên xe máy náo loạn đường phố Huế.

Các hung khí dao, mác, gậy bóng chày có khả năng sát thương cao mà nhóm thiếu niên mang theo (Ảnh: Công an TP Huế).

Vào tối 27/9, nhóm 11 thiếu niên mới 15 - 16 tuổi tụ tập, chuẩn bị hung khí và điều khiển xe máy gây náo loạn trên các tuyến đường thuộc phường An Tây và phường Thủy Xuân (TP Huế).

Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế đã phối hợp Công an phường An Tây và Công an phường Thủy Xuân truy bắt cả nhóm, đưa về trụ sở làm việc.

Qua lời khai ban đầu của các thiếu niên, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, chiều tối 27/9, nhóm của Nguyễn Đăng Q. (sinh năm 2006, trú phường An Cựu, TP Huế) gồm 11 người đã thủ sẵn hung khí gồm dao phóng lợn, mác tự chế, gậy bóng chày… hẹn đánh nhau với nhóm khác.

Nhóm Q. đã cầm hung khí chạy quanh các tuyến đường để tìm kiếm nhóm đối thủ, gây náo loạn đường phố.

Hiện Công an TP Huế đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đại Dương