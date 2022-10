Nhóm thanh thiếu niên dùng dao cướp tài sản của học sinh

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, An Giang cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn L. (16 tuổi) điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, Nguyễn Hoài T. (14 tuổi) và Lương Hoàng P. (13 tuổi, cùng ở TP Long Xuyên) bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Ba thanh thiếu niên L., T. và P. (Ảnh: Tiến Tầm).

Trước đó, khoảng 19h20 ngày 5/10, anh Lê Văn Nghi (47 tuổi, trú tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên) đến Công an phường Mỹ Bình trình báo: Lúc 17h20 cùng ngày, con trai anh là Lê Nguyễn Minh Quân (13 tuổi) trên đường đi học thêm, khi đến đoạn thuộc khóm Bình Long 1 (phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) bất ngờ bị 3 đối tượng dùng dao khống chế cướp chiếc xe đạp điện trị giá 4 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa ngày 6/10, Công an phường Mỹ Bình phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Long Xuyên đã xác định, bắt giữ L., T., P. và thu hồi chiếc xe tang vật.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu cả 3 đối tượng đã thừa nhận dùng dao khống chế cướp chiếc xe đạp điện của Quân rồi đem bán được 700.000 đồng chia nhau tiêu xài.