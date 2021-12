Nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép trên cống thủy lợi hơn 3.300 tỷ

Dân trí Lực lượng chức năng Kiên Giang vừa bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép trên cống Cái Lớn - Cái Bé. Đây là dự án thủy lợi hơn 3.300 tỷ đồng vừa hoàn thành chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Thời gian gần đây, người dân phản ánh, có nhiều thanh niên tụ tập đua xe trái phép trên cống Cái Lớn - Cái Bé (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người khác.

Trước tình hình trên, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, cũng như lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, gần một tháng qua, Công an huyện Châu Thành đã ra quân bắt giữ nhiều vụ với hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Các đối tượng đua xe trái phép có tuổi đời rất trẻ, chỉ từ 16 -20 tuổi (Ảnh: CTV).

Điển hình, vào tối 5/12, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Châu Thành đã phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập trên cống Cái Lớn (thuộc xã Bình An) chạy xe máy lạng lách, nẹt pô, cất đầu xe, có dấu hiệu đua xe trái phép, nên nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn vây bắt.

Thời gian qua, người dân phản ánh nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập đua xe trái phép. Lực lượng công an Kiên Giang đã ngăn chặn và bắt giữ hàng trăm thanh thiếu niên đua xe trái phép (Ảnh: CTV).

Khi phát hiện Cảnh sát giao thông, nhóm thanh niên tăng ga bỏ chạy, lực lượng Cảnh sát giao thông lập tức vây bắt trên 20 thanh niên cùng 13 phương tiện là xe mô tô, trong đó có nhiều phương tiện đã thay đổi đặc tính, kết cấu.

Bước đầu làm việc xác định các thanh niên này có độ tuổi từ 16 đến 20, tất cả đều ngụ ở các huyện trong tỉnh Kiên Giang.

Hiện Công an huyện Châu Thành đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hành