Nhóm thanh niên chiếm tài khoản ngân hàng để lấy tiền chơi game

Dân trí Các đối tượng vờ đăng tuyển nhân viên, yêu cầu người xin việc liên kết với đường link "lạ", từ đó chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của họ, rồi thực hiện thao tác chuyển tiền, chiếm đoạt.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Hải (SN 2001), Dương Viết Hưng (SN 2003) và Nguyễn Thanh Phúc (SN 1998, đều trú tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Các đối tượng vờ đăng tuyển nhân viên, yêu cầu người xin việc liên kết với đường link "lạ", từ đó chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng (Minh họa: Ngọc Diệp).

Theo cáo trạng, năm 2020, cả 3 bị can đều bị cơ quan công an xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Do cần tiền để sử dụng ma túy và chơi game trên mạng internet nên từ cuối tháng 6/2020, Hải và Hưng đã nhờ người hướng dẫn cài ứng dụng Weely trên điện thoại di động.

Các đối tượng sau đó sử dụng ứng dụng trên để tạo đường link có thể thu thập thông tin tài khoản ngân hàng (tên đăng nhập, mật khẩu) của người truy cập vào đường link này nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Qua mạng xã hội, Hải mua tài khoản ngân hàng mang tên người khác rồi đăng ký số điện thoại liên kết là số điện thoại của mình để nhận tiền. Hải và Hưng thường xuyên thuê phòng tại nhà nghỉ để tụ tập và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cả hai đã lập nhiều tài khoản facebook cá nhân và lập trang "tuyển nhân viên - CTV - trên toàn quốc", đăng các bài tuyển người làm việc tại nhà, trả lương qua tài khoản ngân hàng.

Nếu ai có nhu cầu xin việc làm thì Hải và Hưng sẽ yêu cầu họ phải liên kết tài khoản ngân hàng, tài khoản "ví Momo" với đường link trên với lý do để trả lương nhưng thực chất là để chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của những người này.

Cụ thể, Hải hoặc Hưng sẽ đăng nhập tài khoản ngân hàng của người bị hại, thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản chiếm được đến tài khoản của Hải hoặc nạp tiền vào các tài khoản game.

Lúc này, mã OTP xác nhận chuyển tiền sẽ được gửi vào số điện thoại của bị hại. Hải và Hưng dùng điện thoại gọi hoặc nhắn tin cho người bị hại xưng là nhân viên công ty tuyển việc làm, yêu cầu họ nhập mã OTP vào đường link trên hoặc cung cấp trực tiếp mã OTP để xác nhận liên kết.

Sau khi lấy được mã OTP, Hải và Hưng nhập mã OTP này để hoàn thành việc chiếm đoạt tiền từ tài khoản của những người bị hại rồi chuyển tiền qua các tài khoản của Hải hoặc của Phúc, sau đó rút tiền ra chia nhau.

Với phương thức và thủ đoạn như trên, từ ngày 15/6 đến ngày 7/12/2020, Hưng, Hải và Phúc đã thực hiện 22 vụ, chiếm đoạt tiền của 22 người hơn 575 triệu đồng.

Đến ngày 8/12/2020, Hải, Hưng và Phúc bị Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ.

Phúc Lâm