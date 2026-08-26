Nhóm thanh niên bắt trói người vi phạm lúc “đi bão” rồi đưa đến CSGT TPHCM

Ngày 26/8, Công an phường Bà Rịa đang xác minh vụ việc bắt người trái pháp luật xảy ra ngày 19/8 trước số nhà 176 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bà Rịa).

Thanh niên chặn bắt, trói tay người dân ở phường Bà Rịa (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, tối 19/8, sau trận thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trong bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, nhiều người dân tại phường Bà Rịa đổ ra đường “đi bão”.

Thời điểm này, nhóm đối tượng gồm: Phan Nhật Quang (29 tuổi, ngụ phường Bà Rịa), Nguyễn Quý Nhân (18 tuổi, ngụ phường Tân Hải), Nguyễn Chí Thành và Nguyễn Văn Thanh (cùng 21 tuổi, cùng ngụ phường Vũng Tàu) đã có hành vi chặn xe máy mang biển số 67H9-3686 vi phạm giao thông, rồi dùng dây rút trói tay thanh niên vi phạm.

Sau đó, nhóm đối tượng chở người vi phạm và đưa xe máy đến chốt Cảnh sát giao thông để lực lượng chức năng xử lý vi phạm.

Công an phường Bà Rịa đã tiến hành xác minh chủ sở hữu và người sử dụng chiếc xe máy mang biển số 67H9-3686, nhưng chưa có kết quả.

Do đó, Công an phường Bà Rịa thông báo ai là chủ sở hữu và người sử dụng chiếc xe máy nói trên, hoặc những nạn nhân từng xảy ra vụ việc tương tự, đề nghị đến Công an phường Bà Rịa (246 Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa) gặp cán bộ thụ lý Chu Văn Thi (0368147363) để được giải quyết.