Công an TPHCM sẽ xử lý nghiêm trường hợp lợi dụng cổ vũ bóng đá để đua xe

Ngày 26/8, Công an TPHCM có phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam - Thái Lan.

Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) sẽ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và Công an các xã phường, đặc khu chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực có đông người tập trung, các tuyến đường trung tâm và những địa bàn có nguy cơ phát sinh tình trạng tụ tập, chạy xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Công an TPHCM sẽ bố trí lực lượng đảm bảo an toàn cho người dân cổ vũ bóng đá (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sau trận đấu, các đơn vị sẽ duy trì quân số, tổ chức tuần tra lưu động, khép kín địa bàn, tập trung tại các tuyến đường trọng điểm và khu vực có nguy cơ phát sinh tụ tập đông người, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự, an toàn giao thông, hình thành các nhóm tụ tập, chạy xe gây rối hoặc cổ vũ đua xe trái phép.

Theo Công an TPHCM, những trường hợp lợi dụng việc cổ vũ bóng đá để tổ chức đua xe, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị người dân không tụ tập dưới lòng đường, không điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không sử dụng còi, loa với âm lượng lớn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Công an TPHCM sẽ bố trí lực lượng phù hợp với tinh thần sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cho người dân được hòa mình vào không khí cổ vũ bóng đá, vừa giữ vững an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Nhà chức trách mong muốn người hâm mộ hãy thể hiện tình yêu với đội tuyển bằng những hành động đẹp, cổ vũ nhiệt tình nhưng văn minh, an toàn.