Công an TPHCM làm việc với chủ kênh TikTok "Li Minh Hô Quận 7"

Ngày 19/8, Công an phường Tân Hưng vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an TPHCM mời làm việc với Dương Hồng Phúc (SN 2003, chủ tài khoản TikTok "Li Minh Hô Quận 7" về hành vi lệch chuẩn khi thực hiện các hành động gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cá nhân trên sóng trực tiếp (livestream) nhằm thu hút sự chú ý.

Dương Hồng Phúc bị mời làm việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, tối 10/8, Dương Hồng Phúc thực hiện livestream trên TikTok tại nhà riêng để "PK" (thách đấu nhận quà ảo) với một tài khoản khác. Theo luật chơi, ai nhận được ít quà hơn từ người xem sẽ phải chịu phạt.

Do thua cuộc, Phúc đã chấp nhận thực hiện một hình phạt vô cùng nguy hiểm khi đặt hàng loạt mảnh vỡ sắc nhọn lên đùi và dùng vật cứng tác động mạnh. Đáng chú ý, hành động phản cảm này lại thu hút đến 48.000-63.000 người xem. Ngay sau phiên livestream, Phúc đã quy đổi quà tặng từ người xem thành tiền mặt và rút về tài khoản cá nhân.

Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận động cơ thực hiện hành vi trên là để câu view (lượt xem), tăng tương tác nhằm nhận được tiền ủng hộ. Công an cho biết, Dương Hồng Phúc đã nhận thức được sai lầm và cam kết với cơ quan chức năng sẽ không tái phạm việc đăng tải, chia sẻ các nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Theo Công an phường Tân Hưng, sự việc trên là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với những người sáng tạo nội dung về việc bất chấp sức khỏe, sự an toàn của bản thân để đổi lấy quà ảo. Những hành vi này không chỉ vi phạm các quy định pháp luật mà còn gây tác động rất xấu đến tâm lý người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cổ xúy, chia sẻ hay tặng quà (donate) cho các nội dung tiêu cực, phản cảm. Đồng thời, các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm, giám sát các kênh giải trí của con em mình trên không gian mạng.

Hiện, lực lượng chức năng tiến hành lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.